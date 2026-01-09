Investe una donna sulle strisce e si allontana senza prestare soccorso

AVELLINO- Investe una donna che con le buste della spesa stava attraversando sulle strisce e non presta soccorso, allontanandosi con la sua vettura. E’ quanto avvenuto nella tarda mattinata lungo Piazzetta Perugini. A raccontare ai microfoni di Telenostra la vicenda sono stati i testimoni dell’investimento della donna, trasferita dal personale del 118 al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino. Le testimonianza parlano di una vettura nera condotta da un uomo sulla cinquantina, che nonostante i tentativi di farlo fermare da parte di altri automobilisti e di persone che hanno assistito all’investimento, non si e’ fermato per prestare soccorso. Sul posto, per i rilievi e per avviare gli accertamenti necessari ad identificare l’autore dell’investimento sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Fondamentali non solo le indicazioni dei cittadini, qualcuno avrebbe anche preso il numero di targa della vettura, ma le immagini delle telecamere di sorveglianza attive nella zona.