Lunedì l’esame medico legale sulla salma di Romano: un nuovo iscritto nel registro degli indagati?

VALLO LAURO- Sara’ conferito nella tarda mattinata di lunedì l’esame medico legale sulla salma del quarantottenne Domenico Romano, il giovane papa’ di due bambini, originario di Moschiano ma residente a Lauro dove viveva con la sua famiglia, deceduto sul colpo nello schianto con una Cinquecento lungo la Ss403 nella prima serata di giovedì. Il sostituto procuratore della Repubblica di Avellino Paola Galdo conferirà l’incarico per l’accertamento irripetibile sulla salma del quarantottenne al consulente tecnico, il medico legale Giovanni Zotti. Anche le altre parti potranno nominare un proprio ctu. Dalle ultime indiscrezioni, che saranno confermate nella mattinata di lunedì all’atto del conferimento, oltre alla venticinquenne di Moschiano coinvolta nell’impatto e alla guida della Cinquecento, indagata per omicidio stradale e lesioni gravi, sulla scorta delle indagini che da ore stanno conducendo gli agenti del Commissariato di Lauro ci sarebbe anche una seconda iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Avellino per il concorso nel reato ipotizzato. Molto probabile che dopo l’esame la salma venga messa a disposizione della famiglia e che già nella giornata di martedì vengano celebrati i funerali del quarantottenne.