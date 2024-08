Incendio Monte Partenio: Le dichiarazioni del Sindaco D’Alessio

Il sindaco di Mercogliano, D’Alessio, ha rilasciato una dichiarazione sulla piattaforma Facebook riguardo l’incendio che ha colpito la zona. “Le dimensioni dell’incendio sono ampie, ma la situazione è controllata su tutti i versanti grazie all’intervento di quattro squadre di vigili del fuoco, dei volontari della Protezione Civile e dei cittadini intervenuti con autobotti private. Al momento non c’è alcun rischio per le abitazioni in prossimità dell’incendio. Siamo sul posto per fornire aggiornamenti in tempo reale.”

Il sindaco ha inoltre invitato i cittadini a lasciare libere le strade vicine alle zone interessate dall’incendio per agevolare le operazioni di soccorso. Grazie alla rapida risposta delle autorità e dei volontari, la situazione sembra essere sotto controllo, ma la cooperazione della comunità rimane fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.