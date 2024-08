Partenio di nuovo in fiamme: rogo tra Ospedaletto e Mercogliano

MERCOGLIANO- Dopo il rogo in localita’ Vallatrone di Summonte, che per giorni ha tenuto impegnati mezzi della Protezione Civile Regionale e anche nazionale, un nuovo rogo interessa il Partenio. Quello scoppiato tra Ospedaletto e Mercogliano. Ad evidenziare il nuovo incendio anche l’Osservatorio di Montevergine . “Il Partenio- si legge- è nuovamente alle prese con le fiamme. Come si evince da questa foto scattata da Avellino, è in corso un incendio tra Mercogliano e Ospedaletto”.