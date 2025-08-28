Luisa Morgantini a Teora, incontro promosso da “Te…ieri, Te…ora, Te…sempre ODV”

leri 27 agosto si è svolto, nella storica piazza XX settembre, un partecipato incontro organizzato dall’associazione “Te…ieri, Te…ora, Te…sempre ODV” a conclusione delle attività estive che avevano come finalità la raccolta di fondi per i bambini di Gaza.

Ospite d’eccezione Luisa Morgantini che, nel 1980, per lungo tempo, è stata impegnata anima e corpo per risollevare la comunità teorese da quel terribile evento. Tant’è che il comune di Teora anni fa le ha conferito la cittadinanza onoraria.

La presidente insegnante Giuliana Donatiello e la professoressa Giuseppina D’Adamo hanno in premessa descritto i 15 anni di attività dell’associazione che, con le sue cinquanta donne iscritte, ha affrontato negli anni problematiche di carattere locale, nazionale e internazionale. Ma anche raccontato alle nuove generazioni le gesta e l’impegno di una vita di Luisa Morgantini con particolare riferimento al periodo del sisma, ma anche per i problemi del Medio Oriente. Luisa Morgantini dopo un ritorno ai tempi del sisma dell’80, non senza aneddoti simpatici e commoventi, ha descritto in maniera minuziosa, quanto di drammatico sta accadendo in Palestina, coinvolgendo l’intera platea, attenta e commossa.

Presenti il parroco Don Piercarlo Donatiello che anche se nato nell’82 era cresciuto con i racconti delle azioni di Luisa Morgantini e il consigliere comunale Salvatore De Rogatis. Proprio Luisa Morgantini ha indirizzato all’associazione a chi destinare i 2400,00 euro raccolti.