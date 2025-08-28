Campania, il 15 settembre si torna a scuola

Per l’anno scolastico 2025/2026, la Regione Campania ha fissato l’inizio delle lezioni al 15 settembre 2025 e la fine il 6 giugno 2026 per la scuola primaria e secondaria; la scuola dell’infanzia terminerà invece il 30 giugno 2026.

Date chiave per l’anno scolastico 2025/2026:

Inizio lezioni: 15 settembre 2025

Termine lezioni: 6 giugno 2026

Termine scuola dell’infanzia: 30 giugno 2026

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Altre festività: 1 novembre 2025, 8 dicembre 2025, 25 aprile 2026, 1 maggio 2026 e 2 giugno 2026.

Santo Patrono: Si aggiunge anche la festività del santo patrono della località in cui è situata la scuola.