Venticano in festa: fede, musica e tradizione per i Santi Patroni

Dal 6 all’8 settembre 2025, Venticano tornerà a risplendere con i colori delle luminarie, il suono festoso delle campane e l’atmosfera intensa dei riti religiosi, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Venticano, Sant’Alessio e Santa Lucia Vergine e Martire. Un appuntamento atteso da tutta la comunità, che ogni anno rinnova con passione e partecipazione una tradizione che affonda le radici nella storia del paese.

I preparativi spirituali inizieranno venerdì 29 agosto, con l’avvio del solenne novenario di preparazione, che accompagnerà fedeli e devoti fino al momento più atteso delle celebrazioni.

Domenica 7 settembre, sarà il giorno dedicato a Santa Lucia V. e M.: sin dal mattino, il suono festoso delle campane annuncerà l’inizio della giornata, segnata dalla vestizione dell’immagine della Santa con gli ori votivi, simbolo di una devozione viva e tangibile. In serata, dopo la Santa Messa, la processione solenne attraverserà le strade del paese.

Lunedì 8 settembre, giorno della Natività della Beata Vergine Maria, sarà la giornata clou: al mattino, campane a festa per celebrare l’inizio del giorno solenne dedicato a Maria SS.ma di Venticano e a Sant’Alessio. Anche in questa occasione, le sacre immagini verranno ornate con ori votivi, e la serata sarà coronata dalla grande processione con i simulacri della Madonna e di Sant’Alessio, che percorreranno le vie di Venticano accompagnati da preghiere, canti e commozione.

Il programma civile offrirà tre serate di spettacolo per tutti i gusti:

Sabato 6 settembre , si apre con una serata all’insegna dell’arte e della tradizione musicale: sul palco il concerto “La parola e la voce – Storia della canzone napoletana e oltre” con Salvatore Misticone.

Domenica 7 settembre , si balla in piazza A. Verardo con l’evento “Nostalgia ‘90” , una serata tutta da cantare e rivivere con i grandi successi degli anni Novanta.

Lunedì 8 settembre, gran finale con il concerto sinfonico lirico-operistico dell’Orchestra di Fiati “Città di Conversano”, un momento di alta musica che coniuga emozione e tradizione.

A chiudere i festeggiamenti, come da tradizione, l’attesa e spettacolare esibizione pirotecnica, che illuminerà il cielo sopra Venticano, regalando un ultimo emozionante saluto a una festa che ogni anno rinnova lo spirito della comunità.