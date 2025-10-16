Lucrezia Mangilli Melito, Miss Italia Mondo con il lupo nel cuore

Lucrezia Mangilli Melito, eletta Miss Italia Mondo 2024, è pronta a rappresentare il nostro Paese nella prossima competizione internazionale di bellezza. Vive a Udine, ma metà del suo cuore batte per Avellino: il padre, Mario Melito, è infatti originario dell’Irpinia.

Bellissima, elegante e determinata, Lucrezia ha portato con sé un pezzo di casa anche oltreoceano. La foto che la ritrae a New York, nei pressi di Times Square, con la sciarpa biancoverde dell’Avellino Club Roma, ha fatto il giro dei social tra l’entusiasmo dei tifosi lupi. Un gesto spontaneo, simbolo di un legame forte con le proprie radici e con i colori dell’Irpinia.