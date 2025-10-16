50 Laceno d’Oro: tornano le call per la comunità dei cinefili, cercasi giuria popolare e volontari

Anche per la cinquantesima edizione il Laceno d’Oro International Film Festival, in programma ad Avellino dall’1 all’8 dicembre, coinvolge la comunità appassionata di cinema attraverso due differenti forme di partecipazione.

Non può mancare, infatti, l’ormai consolidata Giuria Pop – la giuria popolare – chiamata ad assegnare il Premio del Pubblico in due differenti sezioni: “Laceno d’Oro 50” (dedicato a Franca Troisi) e “Spazio Campania”.

Diventare componenti della Giuria Pop è molto semplice: per chi abbia dai 16 anni in su, basta iscriversi attraverso il form presente sul sito lacenodoro.it e partecipare agli appuntamenti in programma per le due sezioni di concorso. Dopo aver seguito le proiezioni delle opere, i giurati esprimeranno le proprie preferenze; i risultati verranno poi raccolti dallo staff e annunciati durante la serata conclusiva.

Ma il Laceno d’Oro non si vive solo in sala: si può partecipare anche dietro le quinte. Il festival apre infatti le porte a volontari pronti a collaborare con lo staff e a vivere da vicino la macchina organizzativa di un grande evento culturale. L’esperienza è pensata soprattutto per studenti e studentesse di cinema, comunicazione e discipline dello spettacolo, ma anche per chi desidera confrontarsi con il mondo del festival management e delle produzioni culturali.

I volontari saranno coinvolti in diverse aree operative – dall’accoglienza alla logistica, dalla comunicazione alla moderazione degli incontri – e potranno contribuire concretamente alla riuscita della manifestazione.

Per gli studenti universitari, inoltre, è possibile attivare convenzioni con gli atenei di provenienza per il riconoscimento dei crediti formativi legati ai tirocini curriculari o obbligatori, in collaborazione con l’organizzazione del festival.

Gli interessati, a partire dai 18 anni, possono inviare una mail all’indirizzo segreteria@lacenodoro.it con oggetto “Candidatura volontari” entro il 22 novembre.

Partecipare al Laceno d’Oro significa immergersi nell’energia del cinema, condividere visioni, costruire esperienze e relazioni. Che sia davanti allo schermo o dietro le quinte, ogni contributo diventa parte di una storia collettiva che continua a rinnovarsi, anno dopo anno.

