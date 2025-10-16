Laura Nargi verso la candidatura alla Regione a capolista di Forza Italia

L’ex sindaca di Avellino Laura Nargi potrebbe essere la capolista di Forza Italia alle Regionali. Quella che e’ piu’ di una indiscrezione , lanciata questa mattina dalle colonne de “Il Mattino” di Avellino, si riferisce a una interlocuzione aperta con il segretario regionale degli “azzurri” Fulvio Martusciello.

La stessa Nargi ha confermato di valutare a una candidatura alle prossime elezioni regionali. Come finirà non si sa ancora. Certamente la sfida tutta interna al centrodestra tra i due ex sindaci, Gianluca Festa e Laura Nargi, il primo ha gia’ annunciato la sua discesa in campo nella lista del candidato presidente Edmondo Cirielli, ha il sapore di una prologo della resa dei conti che ci sara’ in primavera con le comunali. Una prova generale per entrambi.