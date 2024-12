Luci accese e installazioni artistiche nei locali commerciali sfitti della città

Luci accese in tutti i negozi sfitti della città ed affidamento dei relativi spazi agli artisti locali che vogliano sfruttarli per le proprie installazioni, anche al di là del periodo natalizio. E’ la proposta illustrata in commissione Attività Produttive dal consigliere comunale di “Siamo Avellino”, Luigi Mattiello, e prontamente approvata dalla Giunta Nargi.

L’idea prevede la possibilità di far incontrare i proprietari degli immobili e le agenzie mandatarie per verificare la disponibilità di concedere gratuitamente gli spazi in questione agli artisti locali. In questo modo, si punta a valorizzare i locali sfitti presenti in città e costruire opportunità di vendita e di promozione delle opere degli artisti. Ma anche di accordare maggiore decoro alle strade che saranno toccate dal progetto. A stretto giro, sarà pubblicata una manifestazione di interesse per verificare le adesioni.

«Si tratta di un progetto che la Giunta ha inteso recepire immediatamente – dichiara il sindaco di Avellino, Laura Nargi – perché la valorizzazione del commercio e la rivitalizzazione del capoluogo, anche al di là del periodo natalizio, passano anche per progetti del genere. E noi da questo punto di vista siamo aperti a recepire ogni tipo di proposta che possa portare valore aggiunto».

«Illuminare i locali e le strade – spiega il consigliere Luigi Mattiello – ha anche l’ulteriore finalità di restituire una percezione di maggiore sicurezza alla nostra città. Infine, promuovere l’utilizzo dei locali sfitti avvantaggerà anche i tanti proprietari che oggi li vedono inutilizzati o poco valorizzati».