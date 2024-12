Giornata Internazionale della Disabilità, il messaggio del legale del Mid

Giornata Internazionale della Disabilità il messaggio del legale del M.I.D. Cinzia Capone:”” Non dimentichiamoci mai del valore dell’inclusione”.

Oggi si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, un’occasione per riaffermare il valore dell’inclusione e l’impegno a rimuovere tutte le barriere, sia quelle fisiche che quelle culturali.

Con i miei collaboratori e i protagonisti di una lunga battaglia di civiltà, con il MID – Movimento Italiano Disabili, con il caro Presidente Regionale Giovanni Esposito, non ci fermiamo e lavoriamo in sinergia per l’apertura del centro #autismo di Avellino”.

Anche oggi, anziché ritrovarci in un luogo di supporto e condivisione, dobbiamo ricordare che da anni molte famiglie rivendicano un #diritto e se la politica e le istituzioni ancora non sono state capaci di fornire risposte, con soluzioni concrete, allora tutti dobbiamo porci una domanda: possiamo parlare di società culturalmente sviluppata sapendo che abbiamo persone che gridano aiuto per i loro cari?

Riflettiamo per un solo attimo, è una questione di dignità sociale e per questo siamo tutti coinvolti, nessuno escluso.