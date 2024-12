Torna libero G. R. di Cervinara: è imputato di maltrattamenti aggravati in famiglia

Il Gup del Tribunale di Avellino, accogliendo l’ istanza dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha rimesso in libertà G. R., 39 anni di Cervinara, revocando le misure cautelari del divieto di avvicinamento a circa 500 metri dalla madre e dell’ allontanato dalla casa familiare. G. R. è imputato del reato di maltrattamenti aggravati a carico della madre per un lungo periodo di tempo. Intanto oggi vi è stata la prima udienza del giudizio abbreviato ed il giudice, dopo aver deciso la remissione in libertà dell’ imputato, ha rinviato il processo ad altra udienza per escutere la vittima, assistita dall’ Avvocato Isidoro Taddeo.