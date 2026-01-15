Lucas Fresno torna ad Avellino: “Calcare di nuovo il parquet con questa divisa è bellissimo”

Lucas Fresno è tornato ad Avellino e il suo rientro ha il sapore di un déjà vu pieno di emozioni. Il giocatore argentino, appena firmato con l’Unicusano Avellino Basket, racconta sensazioni e aspettative dopo essere stato accolto da una piazza che non ha dimenticato il suo impatto di due stagioni fa.

“Mi hanno accolto i tifosi molto calorosamente questi giorni, appena si è saputa la mia firma. Questo mi fa sentire contento e importante,” afferma Fresno. Il ritorno al palazzetto non è stato un semplice passo indietro nel tempo: “Me lo sono ritrovato bellissimo. Sono consapevole che è una categoria diversa, che ci saranno altre sfide.”

Fresno ripensa al suo primo arrivo in biancoverde: allora era una scommessa, un nome poco appariscente. “Due anni fa sono arrivato come una scommessa. Alla fine è andata benissimo, perciò questa cosa mi dà fiducia e soprattutto voglia di ripetere la storia.”

Sul terreno di gioco, l’obiettivo personale è chiaro: dare energia e fare ciò che sa fare meglio. “Devo dare una spinta in più in difesa, fare le cose che so fare e non caricare la situazione di pressione.” Fresno guarda già alla sfida con Torino: “Penso che sarà una bella partita per noi e per tutta la squadra, una bella occasione per alzare i punti in classifica.”

Per lui l’emozione più grande resta una: “Calcare ancora il parquet con questa bellissima divisa”. E guarda alla classifica con realismo e fiducia: “È molto corta, ci sono almeno dieci squadre con punti quasi uguali. Non mi era mai capitato un campionato così, ma dopo questi allenamenti sono sicurissimo che possiamo giocarcela con chiunque.”