Avella, Cultura della legalità: i Carabinieri incontrano gli studenti con la Fanfara del 10° RGT Campania

Anche quest’anno, nell’ambito del progetto promosso dall’Arma dei Carabinieri d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, proseguono nella provincia di Avellino gli incontri dedicati alla diffusione della Cultura della Legalità tra i giovani.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Baiano, unitamente alla Fanfara del 10° Reggimento Campania, hanno incontrato circa 200 studenti della scuola secondaria di primo grado, nel corso di un evento svoltosi presso il Teatro Biancardi. L’iniziativa ha avuto come filo conduttore il rispetto delle regole e della legalità, valori fondamentali nella vita quotidiana e principi imprescindibili anche nel contesto musicale, dove disciplina, armonia e collaborazione sono alla base di ogni orchestra. I militari hanno illustrato agli studenti i compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri e il ruolo svolto quotidianamente a tutela della collettività.

Particolarmente coinvolgente l’esibizione della Fanfara, che ha riscosso grande entusiasmo tra i giovani presenti: gli studenti hanno accompagnato i brani con applausi continui e movimenti spontanei, lasciandosi trasportare da un repertorio composto da musiche celebri e molto apprezzate. La musica si è così confermata un linguaggio universale, capace di avvicinare istituzioni e mondo scolastico in un clima di autentica condivisione.

La giornata si è conclusa con il vivo apprezzamento degli studenti, dei docenti e dei dirigenti scolastici, che hanno dimostrato attenzione e interesse sia per i temi affrontati sia per l’esibizione musicale.

L’attenzione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino verso il mondo della scuola resta costante e orientata al dialogo e al confronto, motivo per cui gli incontri con gli Istituti di istruzione proseguiranno per l’intero anno scolastico.