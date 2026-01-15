Un evento di grande valore culturale e istituzionale ha fatto da cornice alla presentazione, presso il Senato della Repubblica, del volume “Diritto, economia ed etica dello sport. Prospettive interdisciplinari”, opera che analizza in modo approfondito le trasformazioni e le sfide dello sport contemporaneo. L’iniziativa è stata promossa dal senatore Adriano Galliani, già amministratore delegato di Milan e Monza, che ha anche firmato la prefazione del libro, sottolineandone il rilievo nel dibattito pubblico e accademico. La presentazione si è svolta in un contesto di grande prestigio, introdotta dagli interventi di Maurizio Gasparri e dello stesso Adriano Galliani, e ha visto la partecipazione degli autori Carmine De Angelis, Giuseppe Incocciati, Alberto Frau ed Emanuele Isidori. Presente all’evento anche il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso il tema dello sport come fenomeno sociale, economico e valoriale. Tra gli autori spicca Carmine De Angelis, sindaco di Chiusano San Domenico nonché consigliere del Vicepresidente del Consiglio e del Ministero degli Affari Esteri.

Il volume si propone come uno strumento di studio e di riflessione rivolto a studenti, operatori del settore e appassionati, coniugando chiarezza espositiva e profondità analitica. L’obiettivo è stimolare una lettura critica del rapporto tra diritto, economia ed etica nello sport, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli e protagonisti del cambiamento, soprattutto alla luce delle recenti mutazioni dell’ecosistema sportivo italiano. Nel Capitolo I viene analizzata criticamente la recente inclusione dello sport nella Costituzione italiana, attraverso la modifica dell’articolo 33, ripercorrendo il processo di “costituzionalizzazione” dello sport e il delicato equilibrio tra l’autonomia dell’ordinamento sportivo e la giurisdizione statale. Il Capitolo II affronta l’ecosistema sportivo italiano dal punto di vista socio-economico, offrendo dati su PIL e occupazione, una mappatura degli attori coinvolti e un’analisi delle principali criticità, senza trascurare i futuri driver di cambiamento come sostenibilità, digitalizzazione e professionalizzazione del capitale umano. Il Capitolo III, infine, è dedicato all’etica applicata alle organizzazioni sportive: dai fondamenti teorici al rapporto tra governance economica e responsabilità, fino ai codici di condotta e agli strumenti utili a promuovere una cultura organizzativa sana e trasparente.