Lotteria Italia, l’Irpinia si consola con due premi di ventimila euro a Vallata e Mirabella

AVELLINO- Lotteria Italia, la provincia di Avellino si “consola” con due tra i duecentodieci premi di quarta categoria nella notte dell’estrazione dei cinque biglietti milionari estratti nella serata dell’Epifania. Si tratta di due tagliandi, venduti a Vallata e Mirabella Eclano. Nessuna vincita invece nella seconda e terza categoria, ovvero i biglietti da 100mila euro e da 50mila euro. In provincia di Avellino sono stati venduti 96.440 biglietti, un aumento del 14% circa rispetto allo scorso anno.

I TAGLIANDI VINCENTI DA VENTIMILA EURO

C308691 il tagliando venduto a Vallata

A471151 il tagliando venduto a Mirabella Eclano