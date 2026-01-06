Lotteria Italia, nel 2025 in Irpinia venduti piu’ di novantamila biglietti

AVELLINO- Numeri molto positivi per la Lotteria Italia in Campania. In base ai dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’edizione 2025 segna una crescita del 10,5% rispetto al 2024, con 972.880 tagliandi staccati contro gli 880.400 dello scorso anno. La regione si conferma sul gradino più basso del podio nazionale delle vendite. Come riporta Agipronews, a livello provinciale Napoli è ancora leader con 501.740 biglietti, l’8,3% in più rispetto ai 463.200 tagliandi del 2024. Al secondo posto Salerno con 205.220 biglietti (+8,8%), seguita da Caserta che chiude il podio con 136.900, in netta crescita rispetto al 2024 (+16,6%). Sorride anche la provincia di Avellino con 96.440 tagliandi, ma è a Benevento che si registra l’incremento maggiore: +20,2% corrispondente a 32.580 biglietti. A livello nazionale sono stati venduti oltre 9,6 milioni di biglietti, una percentuale in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 8,6 milioni di tagliandi. Un dato che, come riporta Agipronews, conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia