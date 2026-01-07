Reading “Col Cuore Altrove” al Museo Irpino

Sabato 10 gennaio, alle ore 18.00, presso il Museo Irpino della Provincia di Avellino, nello suggestivo scenario del Complesso Monumentale del Carcere Borbonico, si terrà il reading “Col Cuore Altrove”.

L’evento si inserisce nel contesto della collettiva fotografica “Oltre il Margine”, creando un dialogo intenso tra immagini, parole e musica. Il libro Col Cuore Altrove prende vita attraverso voci e sensibilità diverse: poesia, canzone e riflessione si intrecciano in un percorso corale ed emozionale.

Hanno contribuito al volume Angelo Di Falco, Anna Coluccino Guerriero, Antonietta Gnerre, Antonio Iannaccone, Attilio Sordillo, Emanuela Sica, Franco Cafazzo (VR), Ida Pugliese, Mario Penta, Massimo Vietri, Monia Gaita, Samuel Baldassarre, Valentina Mariani.