FOTO/ Brutto incidente tra due auto in città: una si ribalta, donna finisce in ospedale

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 09:00 di oggi sono intervenuti in città e più precisamente in via Morelli e Silvati per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture di cui una si è ribaltata.

All’interno del veicolo ribaltata una donna di 47 anni originaria di Vallata, che è rimasta bloccata nell’abitacolo e dopo essere stata liberata è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti che ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Sull’altra auto un uomo visitato sul posto. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.