Lotta ai “furbetti del sacchetto”: D’Aliasi annuncia telecamere anti-abbandono

Il Comune di Avellino stringe la morsa contro l’abbandono illegale dei rifiuti. A guidare l’azione è la vicesindaca delegata all’Ambiente Anna D’Aliasi (Movimento 5 Stelle), che ha convocato un tavolo tecnico a Palazzo di Città con il sindaco Nello Pizza, la Polizia Municipale e i vertici di Grande e De Vizia Transfer.

“Un incontro decisamente positivo”, ha commentato D’Aliasi, annunciando l’attivazione a breve di dieci telecamere di videosorveglianza, fornite da De Vizia Transfer come offerta migliorativa contrattuale. I dispositivi saranno installati nelle zone più colpite, con priorità assoluta per le aree di Valle e Fenestrelle. “Il fenomeno si è intensificato negli ultimi mesi e lo stiamo fronteggiando in maniera sinergica”, ha spiegato la vicesindaca, sottolineando un aspetto chiave del progetto: “Le telecamere avranno una gestione dinamica, potranno cioè essere spostate all’occorrenza per garantire un controllo capillare e mirato su tutto il territorio”. L’iniziativa mira a colpire in particolare l’abbandono di rifiuti ingombranti e, soprattutto, di scarti edili derivanti da cantieri irregolari. Un deterrente necessario, conclude l’amministrazione, per tutelare il decoro urbano e spingere i cittadini verso un maggiore senso civico, supportando l’azione costante della Polizia Locale.