Emma Bonino, il cordoglio di Pizza: “Una donna straordinaria”

Scomparsa Emma Bonino, dichiarazione del sindaco Nello Pizza:

Con la scomparsa di Emma Bonino, l’Italia e l’Europa perdono una delle menti più libere, lucide e coraggiose della nostra storia repubblicana. A nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Avellino, esprimo il più profondo cordoglio per la perdita di una donna straordinaria, che ha fatto dell’impegno civile e della difesa dei diritti e delle libertà individuali la missione di una vita intera. Emma Bonino è stata una pioniera indomita. Dalle storiche battaglie radicali degli anni Settanta fino all’incessante militanza europeista, ha saputo dimostrare con i fatti, e con una dignità d’acciaio, che nessuna minoranza è troppo piccola se mossa da giuste cause e che i diritti non possono mai essere dati per scontati. La sua autorevolezza internazionale, dimostrata nei ruoli di Commissaria europea e Ministra della Repubblica, è sempre stata accompagnata da una vicinanza autentica agli ultimi, ai dimenticati e a chiunque vedesse calpestata la propria dignità umana. La sua eredità politica e morale resterà un faro insostituibile per tutti noi e per le future generazioni. Buon vento, Emma!