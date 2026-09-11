Procura, Raffaele assegna i nuovi pm alla “criminalita’ ambientale” e alla “criminalita’ predatoria”

AVELLINO- Il Procuratore della Repubblica di Avellino facente funzioni Francesco Raffaele ha disposto una modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino. Un provvedimento alla luce dell’arrivo a Palazzo di Giustizia di tre nuovi sostituti in forza alla Procura di Avellino. Cosi’ e’ stata decisa l’ assegnazione dei Sostituti Procuratori Francesco Santosuosso e Chiara Guerriero al Primo Dipartimento – Prima Sezione “criminalità economico-amministrativa”. Mentre i nuovi sostituti procuratori, i pm Italo De Felice e Luca Masci sono stati assegnati al II Dipartimento – Seconda Sezione “protezione persone vulnerabili” e al Gruppo A “criminalità ambientale”. Infine il sostituto procuratore Ginevra Guacci, anche lei assegnata al II Dipartimento – Seconda Sezione e al Gruppo B (“criminalità predatoria”). Una riorganizzazione già approvata a luglio dal Consiglio Giudiziario e ora all’attenzione del Plenum del CSM, che dovrà dare il via libera a fine settembre. In attesa che venga definita anche dalla V Commissione di Palazzo dei Marescialli la designazione del candidato o dei candidati alla guida della Procura di Avellino da sottoporre alla votazione del Plenum del CSM. Aerre