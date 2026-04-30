Loris Moffa di Grottaminarda, si laurea con 110 e lode a Milano: eccellenza e visione nel design

Un traguardo importante, raggiunto con determinazione e brillantezza: Loris Moffa ha conseguito la laurea in Design a Milano, ottenendo il massimo dei voti, 110 e lode. Un risultato che non rappresenta solo un punto di arrivo, ma anche l’inizio di un promettente percorso professionale nel mondo della creatività e dell’innovazione.

Durante il suo percorso accademico, Loris ha saputo distinguersi per impegno, sensibilità estetica e capacità progettuale. Il design, per lui, non è stato soltanto studio, ma una vera e propria forma di espressione: un linguaggio attraverso cui raccontare idee, emozioni e soluzioni.

Milano, capitale internazionale del design, ha fatto da cornice a questo importante successo, contribuendo a formare uno sguardo aperto, contemporaneo e attento alle trasformazioni del mondo. In questo contesto stimolante, Loris ha affinato competenze tecniche e sviluppato una visione personale, dimostrando maturità e originalità.

Il conseguimento della laurea con lode è il riconoscimento di un percorso costruito con passione, dedizione e curiosità costante. Un risultato che rende orgogliosi familiari, amici e docenti, e che lascia intravedere un futuro ricco di opportunità.

A Loris Moffa vanno le più sincere congratulazioni, con l’augurio che questo sia solo il primo di tanti successi. Il mondo del design guadagna oggi un giovane professionista pronto a lasciare il segno.