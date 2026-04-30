Pasquale muore a venticinque anni: lutto a Monteforte Irpino, il dolore della Misericordia del Partenio

MONTEFORTE IRPINO- Ha combattuto una battaglia difficile che alla fine lo ha strappato all’affetto dei suoi cari e dei suoi amici. Monteforte Irpino piange per la scomparsa di Pasquale Capriglione, 25 anni, un giovane impegnato nel sociale e nell’associazionismo in particolare. Un commosso ricordo di Pasquale e’ quello giunto dalla Misericordia del Partenio Mercogliano ODV: “Il Presidente, il Magistrato e tutti i Volontari, profondamente addolorati, piangono la scomparsa del caro volontario Pasquale Capriglione. Tornato alla Casa del Signore, lascia in tutti noi un ricordo indelebile per il suo impegno, la sua generosità e il suo spirito di servizio verso il prossimo.In questo momento di grande dolore, l’Associazione si stringe con affetto e commozione alla famiglia, condividendone il lutto”. Lutto anche per il Comune di Monteforte Irpino, che ha ricordato il giovane scomparso con un post: Oggi è un giorno davvero triste per la nostra comunità, di quelli che non avremmo voluto vivere. Purtroppo è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di noi tutti il giovane Pasquale Capriglione. Ci lascia un ragazzo forte, buono, tenace, amato e stimato da tutti . Pasquale è sempre stato attivo nell’associazionismo locale e sempre in prima linea per la sua comunità.Pasquale sarà sempre figlio della nostra terra.Ci uniamo al cordoglio dei suoi familiari a cui ci stringiamo in un lungo abbraccio.Che la terra ti sia lieve, Pasquale”.