Dogana, Festa: orgoglioso del risultato, sara’ gestita dall’Acs

AVELLINO- “La Dogana dei Grani è simbolo della città. Sono orgoglioso del completamento di quest’opera: abbiamo consentito la redazione del progetto, seguito i lavori e ora li abbiamo ultimati. Riportiamo alla città un centro che riqualifica il centro storico e sarà cuore dell’economia e della cultura”. E” quello che ha detto a margine della cerimonia organizzata dal commissario prefettizio Giuliana Perrotta l’ex sindaco Gianluca Festa, candidato alle amministrative nella città capoluogo. Festa ha anche escluso che la sua amministrazione possa aver ritardato l’opera: “Dopo 31 anni, completare il progetto in 3 anni è un dato oggettivo. Ci sono stati piccoli ritardi, ma la nostra amministrazione ha redatto il progetto, consegnato e ultimato i lavori”. E sulla gestione della Dogana, l’ex primo cittadino ricandidato ha garantito: “Il primo atto della nuova giunta sarà la revoca della messa in liquidazione dell’ACS. La Dogana sarà gestita dall’ACS, che si occuperà di manutenzione e valorizzazione. Questo salvaguarda i posti di lavoro e garantisce una gestione efficiente”.