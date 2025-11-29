Loreto Academy trionfa a Pagani: primo posto nell’Urban Street Dance alla Resilienza Christmas Edition

La Loreto Academy rappresentata dalla maestra Olga Calabrò ha conquistato il 1 posto nella categoria Urban Street Dance nel concorso Opes danza- Resilienza christmas edition tenutosi nell’auditorium di Pagani. Inoltre gli allievi sono stati premiati per la migliore coreografia ed hanno staccato il pass per uno stage di danza che si terrà a Barcellona nel 2026. Durante l’evento sono state premiate anche altre allieve che hanno partecipato ad altre categorie.