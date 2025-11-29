Loreto Academy trionfa a Pagani: primo posto nell’Urban Street Dance alla Resilienza Christmas Edition

La Loreto Academy rappresentata dalla maestra Olga Calabrò ha conquistato il 1 posto nella categoria Urban Street Dance nel concorso Opes danza- Resilienza christmas edition tenutosi nell’auditorium di Pagani. Inoltre gli allievi sono stati premiati per la migliore coreografia ed hanno staccato il pass per uno stage di danza che si terrà a Barcellona nel 2026. Durante l’evento sono state premiate anche altre allieve che hanno partecipato ad altre categorie.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it