Grande festa a Venticano per i 100 anni di Mara Grazia

VENTICANO – Un traguardo straordinario per Maria Grazia Nardone, che oggi festeggia i suoi 100 anni. Nata a Pietradefusi, Maria Grazia vive attualmente a Venticano, dove ha costruito una vita ricca di affetti, valori e legami profondi con la comunità.

Avvolta dal calore dei figli, dei nipoti e dei tanti che le vogliono bene, la festeggiata ha trascorso una giornata indimenticabile. Nel pomeriggio si è svolta una funzione in suo onore, alla presenza di amici, parenti, del sindaco di Venticano, Arturo Caprio, e dell’amministrazione comunale, che hanno voluto celebrare l’importante traguardo raggiunto. Alla cerimonia era presente anche il parroco di Venticano, Don Ivan Bosco.

Una giornata carica di emozione, semplicità e riconoscenza, che ha reso omaggio a una vita piena e luminosa, celebrata con la vicinanza sincera della famiglia e dell’intero paese. Un secolo di storia, ricordi e amore: un esempio prezioso per tutti.