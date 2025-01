L’Ordine delle Professioni Infermieristiche si rinnova: insediata la nuova squadra

AVELLINO- L’Ordine delle Professioni Infermieristiche ha ufficialmente dato il via al nuovo mandato con l’insediamento della squadra dirigente eletta dopo le recenti elezioni. A guidare l’Ordine sarà il Presidente, dott. Rocco Cusano, affiancato dal Vicepresidente, dott. Modestino Matarazzo, dal Segretario, dott. Salvatore Armato, e dalla Tesoriere, dott.ssa Barbara Venezia. Fanno parte del Consiglio: Aufiero Alexander Daniele, Cozza Antonio Michele,

De Feo Angelo, De Feo Salvatore, De Simone Antonella, Di Costanzo Carmelinda, Filadoro Donatella, Iannuzzi Romina, Manetta Claudia, Pace Erica, Siconolfi Milena. Per i Revisori dei Conti invece ci sono Serluca Maria Carmela, presidente, Caruso Gerarda, Di Pasquale Roberto effettivi e Manfra Giuseppe, supplente. La nuova dirigenza rappresenta una riconferma significativa per il gruppo, che ha ottenuto la fiducia degli iscritti grazie al lavoro svolto negli anni precedenti. Nel suo intervento, il Presidente Cusano ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto: “Questa vittoria non è soltanto il successo di una squadra, ma il riconoscimento del lavoro svolto con dedizione e trasparenza. Ci impegneremo ancora di più per essere un punto di riferimento per tutti i professionisti e per garantire una crescita costante della nostra categoria. È un onore rappresentare gli infermieri e un privilegio poter continuare a lavorare insieme per il futuro della professione.” Con il nuovo insediamento, l’Ordine conferma la volontà di proseguire un cammino fatto di innovazione, tutela professionale e promozione del ruolo degli infermieri nella sanità pubblica e privata.