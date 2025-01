Marino Bartoletti presenta “ Il Festival degli Dei e “ L’Almanacco del Festival di Sanremo”

E’ tempo di Sanremo e.. di ritrovarsi a Pietrastornina… Un appuntamento consolidato nel tempo, ormai quello del giornalista Marino Bartoletti con il Circolo Socio Culturale PetraStrumilia: una tradizione attesa quella della presentazione della collana di libri del noto giornalista. Sabato 18 gennaio alle ore 19.00 presso la Chiesa Maria SS. Annunziata in Corso Partenio, l’autore presenterà i suoi ultimi libri “Il Festival degli dei’ “e “l’Almanacco di Sanremo “ della Glifi Gallucci Editore dedicati al Festival di Sanremo, dialogando con il Presidente del Circolo Petrastrumilia Matteo Piantedosi.Marino Bartoletti prosegue il prezioso racconto di storie con big del passato immaginando un mega Festival di Sanremo ricco di leggende della musica italiana, da Domenico Modugno a Claudio Villa, da Mia Martini a Toto Cutugno, da Enzo Jannacci a Nilla Pizzi, e ancora Umberto Bindi, Rino Gaetano, Mango, Gabriella Ferri, Mino Reitano, Ivan Graziani, e molti altri.L’autore li immagina felici nell’aldilà, insieme a Dio e agli angeli. A dirigere l’orchestra del Festival presentato dal grande Mike Bongiorno,il Maestro Ennio Morricone. A Pietrastornina, Bartoletti presenterà anche un capolavoro dedicato ai 75 anni della gara canora “L’Almanacco del Festival di Sanremo“. L’Almanacco è un’ “enciclopedia della canzone”, un vero e proprio libro di storia che, attraverso la musica (e non solo), sorvola e racconta l’intera Italia del dopoguerra con i suoi entusiasmi, i suoi momenti bui, le sue risalite, i suoi drammi, le sue gioie la sua voglia di guardare comunque avanti. Nell’Almanacco c’è l’elenco completo delle canzoni portate a Sanremo e dei cantanti che le hanno eseguite, le classifiche, le statistiche, i record, le curiosità e gli aneddoti. Le iniziative culturali rappresentano una componente fondamentale del Circolo Socio-Culturale PetraStrumilia, presieduto dal Ministro dell’Interno- Prefetto Matteo Piantedosi. Il circolo ha l’obiettivo di sviluppare nei cittadini e nei giovani, non solo un forte senso di appartenenza al proprio territorio, ma di sensibilizzare la comunità all’attivismo e alla partecipazione culturale.

Storia, Cultura e Musica insieme per rivivere successi ed emozioni mai dimenticate con il commento musicale del gruppo“ Musicainsieme” del Maestro Leonardo Quadrini. Sarà possibile seguire l’evento sulla pagina Facebook del Circolo Petra Strumilia: Facebook.comStrumilia