Giro d’Italia, Spagnuolo: Atripalda c’e’, gia’ al lavoro per l’evento

ATRIPALDA- “Giro d’Italia, 15 maggio, tappa “Potenza-Napoli”: anche quest’anno,.Atripalda c’è”. Ad annunciarlo con un post sulla sua pagina social, il sindaco della cittadina del Sabato, Paolo Spagnuolo, che assicura:

“A lavoro per trasformare questo passaggio di tappa in una festa memorabile come avvenne già nel 2023”.