L’on. Alberta De Simone ricevuta al Quirinale: l’orgoglio della Città di Atripalda

L’Amministrazione Comunale esprime vivo compiacimento per l’incontro svoltosi oggi al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto l’on. Alberta De Simone in occasione del trentesimo anniversario della Legge n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale.

Una fondamentale conquista di civiltà per l’Italia, che ha visto come protagonista e relatrice proprio l’on. De Simone, figura istituzionale di rilievo per il nostro territorio, già Sindaco di Atripalda e Presidente della Provincia di Avellino.

La dichiarazione del Sindaco, avv. Paolo Spagnuolo:

“L’accoglienza riservata dal Capo dello Stato ad Alberta De Simone onora profondamente la nostra comunità. Il suo ruolo determinante nell’approvazione di una norma che ha cambiato la storia civile del Paese, unito al grande impegno profuso come amministratrice locale, rappresenta un altissimo esempio di dedizione alle Istituzioni e alla difesa dei diritti della persona. A lei va il ringraziamento sincero di tutta la Città di Atripalda.”