Provincia, Buonopane revoca l’incarico di vicepresidente alla consigliera Cervinaro e nomina Di Cecilia

In data odierna, ha revocato il precedente incarico affidato alla consigliera Laura Cervinaro e ha firmato il decreto di designazione del vice.

“Venuto meno il rapporto fiduciario, imprescindibile per garantire la piena azione amministrativa, ho deciso di revocare la consigliera Cervinaro dal ruolo di vicepresidente dell’Ente – dichiara il presidente Buonopane -. La scelta è caduta su Franco Di Cecilia. Tale designazione è slegata da ogni ragionamento politico e partitico. È dettata, invece, dal fatto che il consigliere Di Cecilia rappresenta l’esponente del parlamentino di Palazzo Caracciolo che vanta il maggiore numero di consiliature alle spalle, sia con l’elezione di primo livello sia con il voto riservato agli amministratori locali. Una figura che, pur nella diversità di vedute su temi di indirizzo dell’Ente, ha sempre mantenuto un alto profilo istituzionale. A lui gli auguri di buon lavoro. È questa l’occasione per ringraziare tutti i consiglieri provinciali di questa consiliatura che volge al termine per la straordinaria azione a favore delle 118 comunità dell’Irpinia.