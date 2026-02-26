Amministrazione Siricio, linea comune per le provinciali: supporto a Katia Renzulli

«Sosteniamo, senza esitazioni, la candidatura al consiglio provinciale di Avellino della nostra consigliera comunale Katia Renzulli, figura di alto profilo e digrande esperienza, che sicuramente farà bene al nostro territorio», Una scelta politica chiara, istituzionalmente solida e condivisa. L’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Siricio annuncia ufficialmente il proprio sostegno alla candidatura di Katia Renzulli alle elezioni provinciali di Avellino indicandola come figura capace di rappresentare Monteforte Irpino e contribuire con competenza al governo dell’intero territorio provinciale.

Insediatasi da pochi mesi, l’Amministrazione Siricio ha dimostrato fin dall’inizio compattezza, coerenza e visione strategica. La candidatura di Renzulli si inserisce in questo quadro come scelta naturale e autorevole, frutto di un confronto politico interno serio e responsabile.

«Abbiamo voluto assumere una posizione chiara e unitaria – dichiara il sindaco Fabio Siricio –. La Provincia è un ente fondamentale per la programmazione territoriale e per il coordinamento tra i Comuni. Servono figure con esperienza politica, conoscenza delle dinamiche istituzionali e capacità di dialogo. Katia Renzulli incarna pienamente queste caratteristiche».

Renzulli, da sempre impegnata in politica e attiva nel dibattito amministrativo locale, rappresenta un profilo di affidabilità istituzionale e di maturità politica. Il suo percorso, costruito negli anni attraverso un impegno costante, la rende una candidata capace di affrontare con consapevolezza le sfide provinciali: infrastrutture, edilizia scolastica, pianificazione territoriale, sostegno ai Comuni.

La scelta compatta dell’Amministrazione Siricio non è soltanto un atto di sostegno interno, ma un messaggio rivolto a tutti gli amministratori della provincia: rafforzare la rete istituzionale tra Comuni significa costruire una Provincia più efficace, presente e autorevole.

«La mia candidatura – afferma Katia Renzulli – nasce da un impegno politico che porto avanti da anni e che oggi si rafforza grazie alla fiducia compatta dell’Amministrazione. Intendo mettere a disposizione dell’intera provincia esperienza, senso delle istituzioni e capacità di ascolto. La Provincia deve essere luogo di sintesi e di equilibrio tra territori, capace di sostenere concretamente i Comuni nelle loro difficoltà quotidiane».

L’Amministrazione Siricio ribadisce così una linea politica improntata a responsabilità e unità: Monteforte Irpino vuole essere parte attiva nei processi decisionali sovracomunali, contribuendo con una rappresentanza qualificata e credibile alla crescita dell’intero territorio provinciale.