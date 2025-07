L’omaggio di Cirielli e Fratelli d’Italia a Franco D’Ercole: un amico e maestro della politica

AVELLINO- Un lungo applauso e la sala del Circolo della Stampa in piedi. Cosi’ prima del suo intervento il viceministro Edmondo Cirielli, candidato in pectore del centrodestra alla guida della Regione Campania, ha voluto ricordare Franco D’Ercole, l’ex consigliere e assessore regionale recentemente scomparso. In sala c’era anche suo figlio Giovanni, che ne ha ereditato la passione e l’impegno politico. Cirielli ha ricordato la figura politica e istituzionale di D’Ercole, che per lui “e’ stato un amico, anche un maestro della politica, sempre disponibile. Ovviamente qualche volta in politica ci sono state anche divergenze di idee. Quello che lo ha caratterizzato oltre una grande abnegazione, senso dello Stato, spirito di servizio, un’ estrema disponibilità nei confronti dei più giovani. Lo ricordo con grande affetto. Ci tenevo a ricordarlo di fronte alla nuova comunità che si e’ formata nella destra irpina”. Forte anche il richiamo all’ unità, perché come ha ricordato Cirielli e’ “sempre importante, soprattutto oggi che abbiamo una sfida centrale non per il destino di ognuno, ma per il destino della nostra campagna e anche nel nostro partito”.