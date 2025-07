Tragedia a Torre Le Nocelle, muore quarantunenne di Mirabella: accertamenti sulle cause del decesso

TORRE LE NOCELLE- Tragedia nel pomeriggio di ieri nel centro irpino. Un quarantunenne originario di Mirabella Eclano e’ deceduto per cause in corso di accertamento, molto probabile un malore fatale o una caduta accidentale, mentre si trovava insieme ad un suo familiare in un cantiere dove aveva effettuato dei lavori. Per il quarantunenne artigiano, nonostante i soccorsi siano stati allertati velocemente, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i militari della Compagnia di Mirabella Eclano. Il magistrato di turno della Procura di Avellino, il sostituto procuratore Luigi Iglio, ha disposto che la salma del quarantunenne venisse trasferita a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria preso la sala mortuaria del Moscati di Avellino, in attesa degli accertamenti medico legali che saranno disposti. Grande dolore e cordoglio nella comunità di Mirabella per la scomparsa del quarantunenne.