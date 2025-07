Montemiletto, tutto pronto per la festa di Sant’Anna

Montemiletto si prepara ad accendersi di luci, colori e tradizioni con l’attesissima Festa di Sant’Anna, una ricorrenza profondamente sentita dalla comunità locale e simbolo dell’identità culturale e religiosa del paese.

L’evento, in programma dal 25 al 27 luglio, promette tre giorni di celebrazioni, spettacoli e iniziative pensate per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori, in un clima di festa e condivisione.

Un weekend di festa tra tradizione e spettacolo

Venerdì 25 luglio, il via ufficiale con l’evento fieristico di antiquariato, artigianato e vintage, che animerà le strade del paese nel pomeriggio e proseguirà anche per tutta la giornata successiva, offrendo l’occasione di scoprire oggetti unici e curiosità del passato.

Sabato 26 luglio, appuntamento da non perdere alle ore 18 con la sfilata delle auto d’epoca, che attraverseranno le vie di Montemiletto regalando uno spettacolo suggestivo tra eleganza e motori del passato. A seguire, alle ore 22 in Piazza IV Novembre, spazio alla musica e all’energia con il “CRAZY PARTY”, uno show esplosivo che farà ballare tutti con le hit più amate dagli anni ’90 fino a oggi.

Domenica 27 luglio, gran finale con il suggestivo spettacolo pirotecnico previsto per le ore 21 in Piazza IV Novembre. Subito dopo, alle ore 22, spazio alla musica popolare con lo spettacolo di liscio e tarantella montemaranese del Gruppo Folk “PICCIMONDO”, che saprà coinvolgere grandi e piccoli con le sonorità e i balli della tradizione.

Montemiletto, in questi tre giorni, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove tradizione e modernità si fondono in un’atmosfera vibrante di emozioni, musica e condivisione.