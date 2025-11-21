Polizia di Stato: intensificati nel Vallo di Lauro i servizi di controllo del territorio

I poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, hanno intensificato i controlli del territorio nel Vallo di Lauro e denunciato all’A.G. competente un 59enne del posto, con a carico precedenti di polizia, per detenzione illegale di una sciabola, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Hanno altresì denunciato un 58enne del posto, con a carico precedentidi polizia, per porto di un coltello a serramanico, utilizzato per il danneggiamento di un’autovettura, e resistenza a pubblico ufficiale, nonché un 73enne, sottoposto alla detenzione domiciliare, per il reato di evasione.

Sono stati ritirati una pistola Beretta cal. 7,65 e relativo munizionamento, regolarmente detenuti, per mancanza dei prescritti requisiti di legge.

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio sono state identificate nr. 125 persone, di cui nr. 37 con precedenti di polizia, e controllati nr. 56 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro per mancanza di copertura assicurativa.