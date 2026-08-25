Scandone Avellino, definito il programma della preseason

La Scandone Avellino comunica il programma degli appuntamenti che accompagneranno la

formazione biancoverde durante la preparazione al campionato di Serie B Nazionale 2026/2027.

Saranno cinque i test precampionato che la squadra guidata da coach Ciro Dell’Imperio disputerà tra il 5 e il 20 settembre. Un percorso costruito per consentire allo staff tecnico di verificare progressivamente la condizione fisica del gruppo, consolidare i meccanismi di gioco e favorire l’intesa tra i nuovi arrivati e gli atleti già presenti nel progetto biancoverde.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 5 settembre, quando la Scandone sarà impegnata in trasferta contro San Severo.

Il debutto stagionale sul parquet del Pala Del Mauro è previsto invece per mercoledì 9 settembre contro Matese. Tre giorni più tardi, sabato 12 settembre, i biancoverdi ospiteranno nuovamente San Severo nel secondo confronto tra le due formazioni.

La preparazione proseguirà martedì 15 settembre con la trasferta sul campo di Latina, avversario di grande valore che offrirà alla squadra un test particolarmente utile in vista degli impegni ufficiali.

A chiudere il calendario della preseason sarà l’amichevole casalinga di domenica 20 settembre contro Marigliano, in programma al Pala Del Mauro.

IL PROGRAMMA COMPLETO

* 5 settembre: San Severo–Scandone Avellino, a San Severo;

* 9 settembre: Scandone Avellino–Matese, PalaDelMauro;

* 12 settembre: Scandone Avellino–San Severo, PalaDelMauro;

* 15 settembre: Latina–Scandone Avellino, a Latina;

* 20 settembre: Scandone Avellino–Marigliano, PalaDelMauro.