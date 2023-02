Lo storico gioco Cluedo diventa una slot

Cluedo è uno dei giochi da tavolo più amati di sempre. Si tratta di un passatempo classico e immortale, con una logica votata alla deduzione, e con un pizzico di intrigo che lo rende sempre divertente. I giocatori devono infatti impegnarsi per risolvere ciò che tutti noi sappiamo: l’omicidio del dottor Black. Nonostante nel corso degli anni siano state prodotte diverse versioni di questo gioco, Cluedo è sempre rimasto fedele alle sue tradizioni. Ma oggi qualcosa è cambiato: si parla dell’uscita di una slot machine online a tema Cluedo.

Cluedo diventa una slot online: un approfondimento

Come anticipato poco sopra, alcuni casinò sul web hanno scelto di puntare su una slot machine a tema Cluedo, seguendo le logiche della gamification. Lo scopo è fornire al giocatore un ambiente in cui possa immedesimarsi, per aggiungere una marcia in più alla macchinetta, e per aumentare dunque il divertimento e l’adrenalina. Quali sono le caratteristiche di questa slot machine così particolare?

La macchinetta Cluedo Mighty Ways possiede alcune specifiche tecniche comuni alle altre slot online, dunque piuttosto familiari a chi ha esperienza in questo campo. Nel nostro caso troviamo 6 rulli con oltre 262 mila linee potenziali di pagamento, e con un numero di righe che può variare da quattro a otto. Una delle sue caratteristiche più interessanti è il comparto grafico, che ricalca fedelmente quello del noto gioco da tavolo inventato nel 1948.

Se si torna a parlare delle qualità tecniche di questa slot, colpisce la scelta dei produttori di modificare il ruolo del jolly, rispetto alle altre slot machines. Nello specifico, qui il jolly può presentarsi casualmente sui rulli dal 2 al 6, dopo aver raggiunto la quinta tappa del gioco, e ha la capacità di attivare un intero rullo jolly. Naturalmente, per prendere maggiore confidenza con le meccaniche del gioco, si consiglia di testarlo in prima persona, anche perché è presente una demo che consente di giocare gratis.

Ritorno al passato: la storia di Cluedo e le varie versioni

Cluedo è ancora oggi un gioco da tavolo molto attuale, ma è anche uno dei più antichi, considerando che la sua invenzione risale addirittura al 1948. Ci sono alcune curiosità che in tanti non conoscono, e che conviene approfondire. Ad esempio, in pochi sanno che Cluedo fu inventato da un avvocato inglese, Anthony Pratt, e infatti le atmosfere e la narrativa di questo passatempo hanno una spiccata anima britannica.

Non approfondiremo più di tanto le meccaniche del gioco, che sono ben note a tutti gli amanti di questo passatempo. Di contro, è interessante sottolineare un fatto: negli anni la Hasbro (che ha acquisito il gioco dalla Parker Brothers) ha prodotto diverse versioni di Cluedo, come nel caso di Cluedo Games of Thrones. Si tratta di veri e propri spin-off che coinvolgono anche altri must del cinema e non solo, come Harry Potter, The Big Bang Theory, Downtown Abbey, The Simpsons, Scooby-Doo, I Griffin, Spongebob e molto altro ancora. In sintesi, oggi si può trovare un’opzione per ogni gusto o esigenza.