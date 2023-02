FOTO / Incendio Volturara, in azione due squadre dei vigili del fuoco

A Volturara Irpina, per l’incendio in abitazione, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Avellino poco dopo le otto. Il tutto si è verificato in via Passerella Vincenzo Pennetti, al secondo piano di un palazzo.

In casa c’erano tre donne: una 41enne, la figlia di 11 anni e la donna di 87, disabile. Tutte e tre in salvo.

Le fiamme, partite da una stanza e propagate in altri ambienti, sono state spente con non poche difficoltà. L’edificio è ubicato in un posto molto stretto anche per il passaggio dei mezzi di soccorso.

Ci sono volute diverse ore alla squadra del distaccamento di Montella e una proveniente dalla sede centrale di Avellino, per domare il rogo e mettere in sicurezza la struttura che ha subito ingenti danni, tanto da essere dichiarata inagibile.