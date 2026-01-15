Smottamento al Parco Manganelli, l’allarme di Insieme per Avellino e l’Irpinia

Si riporta la nota di Pasquale Luca Nacca del Movimento Insieme per Avellino e per l’Irpinia.

È notizia di queste ore lo smottamento avvenuto al Parco Manganelli, il polmone verde più grande della città di Avellino. Da diversi giorni, infatti, ci si interrogava sulle ragioni della chiusura al pubblico dell’area: ora il motivo appare chiaro. Anni di scarsa manutenzione hanno portato a una situazione critica che oggi presenta il conto. Ci si chiede dove fosse il Comune di Avellino quando, nel marzo 2025, abbiamo partecipato a un dibattito pubblico dedicato al Parco del Fenestrelle. Da allora, al netto del commissariamento, poco o nulla sembra essere cambiato.

L’auspicio è che si possa intervenire quanto prima per risolvere le criticità, restituendo il parco alla cittadinanza e consentendo a tante famiglie di usufruire di questi spazi verdi, fondamentali non solo nei periodi più caldi ma durante tutto l’anno. Per dovere di cronaca, ricordiamo inoltre che la nostra associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia aveva già segnalato, oltre due anni fa, le gravi condizioni del percorso pedonale e ciclabile all’ingresso lato via Troncone, che ancora oggi versa in uno stato definibile senza esitazioni come pietoso.