Lite tra familiari. I Carabinieri arrestano un 66enne e allontanano la compagna dalla casa familiare

I Carabinieri della Stazione di Quindici hanno tratto in arresto un uomo del posto per lesioni aggravate e minacce. I fatti si sono svolti nel comune irpino, all’interno di un’abitazione, dove due nuclei familiari, da circa un mese, per presunti motivi ereditari, hanno iniziato una convivenza forzata.

Nel pomeriggio di ieri, al culmine dell’ennesima discussione, il 66enne, impugnando un bastone, ha colpito la sorella e il cognato, che ha avuto la peggio con fratture e ferite varie.

L’immediato intervento dei Carabinieri è stato decisivo per interrompere l’aggressione, scongiurare il pericolo di conseguenze più gravi e riportare la calma tra i soggetti coinvolti.

Terminate le formalità di rito, il 66enne autore dell’aggressione è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Avellino a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, mentre la moglie dell’arrestato è stata allontanata dalla casa familiare per la sua condotta attiva e concorso nel reato.