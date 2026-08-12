Avellino Basket: proseguono i test, nel gruppo c’è Mussini

Prosegue a pieno ritmo la prima settimana di lavoro dell’Halley Campania Avellino Basket. Il gruppo biancoverde, sotto la guida del preparatore atletico Francesco Gioia, sta completando la prima fase di test e sessioni fisiche presso le strutture del Country Sport, dove i cestisti saranno impegnati anche nei prossimi giorni.

Al gruppo si è unito Federico Mussini: il cestista reggiano, arrivato in città martedì pomeriggio, ha subito riabbracciato compagni e nuovi innesti.

Nella serata di martedì, la squadra ha inoltre ricevuto l’abbraccio di tifosi e appassionati durante l’evento organizzato presso lo Store di Corso Vittorio Emanuele, tra sessioni di autografi, foto e maglie autografate. Questa sera, invece, una delegazione di cestisti biancoverdi sarà ospite anche quest’anno dello Sturno Sport Festival.