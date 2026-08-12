In occasione della 7ª edizione dello Sturno Sport Festival, in programma dall’11 al 14 agosto 2026 presso lo stadio comunale “Il Castagneto” di Sturno, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha partecipato alla manifestazione con l’allestimento di uno stand info-promozionale dell’Arma, quale punto di incontro con i giovani e occasione per promuovere i valori della legalità, della sicurezza e dello sport.

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La manifestazione, organizzata dall’Associazione “Agape Sport APS-ASD” in collaborazione con il Comune di Sturno e con il patrocinio del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico e della Regione Campania, propone un articolato programma di attività sportive multidisciplinari, con la partecipazione di atleti di rilievo internazionale. L’iniziativa è rivolta in particolare alle nuove generazioni, attraverso percorsi educativi e formativi dedicati all’inclusione sociale, alla salute e alla prevenzione. Lo spazio espositivo dell’Arma, allestito in occasione della giornata inaugurale dell’11 agosto, ha rappresentato un punto di incontro tra cittadini, giovani e Carabinieri, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere più da vicino le attività svolte quotidianamente dall’Istituzione al servizio della collettività e il ruolo dell’Arma nella diffusione della cultura della legalità e della sicurezza.

Ad arricchire lo stand hanno contribuito l’esposizione di mezzi e materiali in dotazione ai Carabinieri e la proiezione di filmati istituzionali dedicati, tra l’altro, alle imprese sportive degli atleti del Gruppo Sportivo dell’Arma, testimonianza concreta dei valori di impegno, disciplina, sacrificio e lealtà che accomunano l’attività agonistica e il servizio istituzionale.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata ai temi della sicurezza stradale, della prevenzione e del contrasto alle dipendenze, con l’obiettivo di fornire ai giovani strumenti di conoscenza e consapevolezza sui comportamenti a rischio e sulle conseguenze derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e dopanti.

Nell’ambito della manifestazione è stata infatti prevista una conferenza dedicata alla lotta alle dipendenze da sostanze stupefacenti e dopanti, con il coinvolgimento di personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Salerno, per l’approfondimento degli aspetti legati alla tutela della salute, alla prevenzione e ai rischi connessi all’utilizzo di sostanze illecite o assunte impropriamente nell’ambito della pratica sportiva.

La partecipazione dell’Arma dei Carabinieri allo Sturno Sport Festival si inserisce nel più ampio impegno dell’Istituzione a favore delle giovani generazioni, attraverso iniziative di prossimità e momenti di confronto finalizzati a rafforzare la cultura della legalità e della prevenzione.

Lo sport, con la sua capacità di unire persone e generazioni, si conferma così un efficace strumento educativo per trasmettere valori fondamentali quali rispetto delle regole, inclusione, correttezza, spirito di squadra e responsabilità. Valori che rappresentano un patrimonio comune e che trovano piena espressione anche nell’attività quotidiana dei Carabinieri al servizio dei cittadini.