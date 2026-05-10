Lite tra due extracomunitari, vola anche una bottiglia: intervento delle Volanti

AVELLINO- Quando sul posto, allertati da una segnalazione sono giunti gli agenti della Volante della Questura, dei due protagonisti di una lite nella movida cittadina non c’era traccia. Gli agenti di Via Palatucci avrebbero però ricostruito quanto avvenuto nella tarda serata di ieri tra due extracomunitari nella zona tra Via Urciuoli e Via Colombo. Una lite e botte tra i due, uno dei quali avrebbe anche lanciato una bottiglia contro il suo “avversario”, per fortuna non andata a segno. Le indagini degli agenti della Questura sono in corso per identificare i protagonisti della vicenda.