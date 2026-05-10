Scienza alla spina: dal 18 al 20 maggio Pint of Science torna ad Avellino

Dal 18 al 20 maggio 2026, Pint of Science porta la scienza nei pub di tutta Italia. Undici anni dopo il debutto nel nostro Paese, il festival — nato nel 2013 nel Regno Unito e oggi presente in 27 nazioni su cinque continenti — raduna 90 locali in 28 città italiane per tre serate consecutive di talk, domande e conversazioni tra ricercatori e pubblico. Ingresso gratuito.

Il format è semplice: ogni sera, uno o due ricercatori presentano il proprio lavoro in 40 minuti e poi rispondono alle domande della platea, in un’atmosfera volutamente informale. Niente convegni, niente plexiglass. Solo scienza e — appunto — una pinta.

I TEMI IN PROGRAMMA AD AVELLINO

Maggio 2026 – Pint of Science torna ad Avellino con un’edizione ricca e sempre più attuale: dal 18 al 20 maggio 2 pub ospiteranno 6 eventi gratuiti in cui ricercatori e ricercatrici incontreranno il pubblico per raccontare la scienza in modo più diretto e accessibile possibile. Il festival è oggi il più grande evento internazionale di divulgazione scientifica dal

vivo, con l’obiettivo di portare la scienza fuori dai laboratori e dentro la quotidianità, dove può incuriosire, stupire e far riflettere. Pint of Science si rivolge a tutte e a tutti: appassionati, studenti, lavoratori, famiglie, semplici avventori dei pub.

I locali coinvolti nella provincia di Avellino sono il Lupo Pub Bistrot e il Dulcis in Furno. Il programma di questa edizione avellinese 2026 spazia tra discipline e temi molto diversi, rendendo visibile la complessità e la ricchezza della ricerca scientifica di oggi. Per la tematica Our Body, al Lupo Pub Bistrot di Avellino, il dott. Angelo Facchiano del CNR-ISA di Avellino porterà il pubblico alla scoperta degli alimenti che incidono sul nostro benessere emotivo e sulla salute del nostro cervello (lunedì 18).

Dall’Università di Salerno invece il dottor Raffaele Cucciniello presenterà gli effetti sulla salute delle principali fonti di inquinamento indoor (martedì 19), mentre sempre dall’ISA-CNR la dott.ssa Alessandra Camarca guiderà in un viaggio tra chimica e immunologia alla scoperta del glutine e delle tendenze che si nascondono dietro le diete gluten free (mercoledì 20).

Per la tematica Planet Earth al Dulcis in Furno, un viaggio alla scoperta del meraviglioso mondo dei licheni e del loro prezioso aiuto nello studio della qualità dell’aria con il ricercatore Dario Nicola Tangredi (lunedì 18), mentre la professoressa Clara

Bassano svelerà come cambia la professione di un ricercatore nell’era dell’IA per affrontare le grandi sfide del pianeta (martedì 19).

Chiusura in bellezza con il dottor Ivano Spiniello (mercoledì 20) su come infrastrutture, territorio e transizione ecologica possano convivere e integrarsi grazie all’applicazione di principi specifici. Un mosaico di voci, competenze e discipline che attraversa le nostre province e restituisce l’immagine di una scienza viva, dinamica, inclusiva e sempre più connessa alle sfide del presente.

L’EDIZIONE 2026 IN CIFRE

90 pub coinvolti, 28 città, più di 300 tra ricercatrici e ricercatori. Le città: Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Cagliari, Caserta, Catania, Ferrara, Frascati, Genova, Latina, L’Aquila, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Savona, Siena, Torino, Trento, Trieste e Udine.