Comunali, Grasso firma il “Patto per Ariano” con Gubitosa e Buonopane

ARIANO IRPINO- Un “Patto per Ariano Irpino”. Quello che domani sera alle ore 18:00, il candidato a Sindaco di Ariano Irpino Carmine Grasso sottoscrivera’ insieme al Presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane e al Vicepresidente Nazionale del M5S Michele Gubitosa, presso Villa Kristall ad Ariano Irpino. Una firma pubblica, quella del “Patto per Ariano”, che, come ha spiegato lo stesso candidato del centrosinistra Carmine Grasso “nei fatti, rappresenta un cronoprogramma utile allo sviluppo del territorio e a superare l’isolamento istituzionale della città. Il documento prevede interventi concreti a garanzia di percorsi stradali sicuri per il comparto agroalimentare e per l’abbattimento dei tempi di collegamento tra periferia e centro. Il Patto garantisce, inoltre, il lavoro sinergico tra Comune e Provincia per assicurare che le opere di compensazione RFI e i nuovi assi viari provinciali siano funzionali alle esigenze reali dei residenti di Ariano, e non solo al transito passivo.

​”Il Patto per Ariano” mira, infine, a restituire dignità, sicurezza e piena funzionalità alle strutture provinciali, puntando alla creazione di un Polo formativo e istituzionale moderno e attrattivo per le aree interne, sancendo l’impegno formale a riaprire il tavolo istituzionale per la revisione del piano di dimensionamento scolastico, a tutela dell’autonomia e delle dirigenze cittadine”. Un documento che, assicura Grasso: “rappresenta un impegno che fin dai primi giorni del nuovo mandato si tradurrà in atti amministrativi, inaugurando una stagione di collaborazione strutturale tra Provincia di Avellino e Comune di Ariano Irpino”.