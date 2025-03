Montefredane, al via Progetto FAMI V.A.I.: per sostenere l’autonomia dei neomaggiorenni usciti dal sistema di accoglienza

L’Amministrazione comunale di Montefredane annuncia l’avvio del progetto V.A.I. (Verso l’Autonomia e l’Indipendenza), finanziato nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 dal Ministero dell’Interno.

Il progetto, ritenuto meritevole e approvato tra le 19 iniziative selezionate a livello nazionale, si colloca nella categoria Cluster 1, dedicata agli enti che gestiscono progetti SAI con una capienza fino a 20 ospiti.

L’obiettivo del progetto è accompagnare i neomaggiorenni stranieri, usciti dal sistema di accoglienza, in un percorso di autonomia sociale ed economica, attraverso misure concrete di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e abitativo. L’iniziativa, della durata di 36 mesi, prevede il rafforzamento della rete di supporto post-accoglienza, la creazione di opportunità occupazionali in collaborazione con le imprese del territorio e il sostegno all’autonomia abitativa con programmi di cohousing e tutoring personalizzato.

“L’approvazione e il finanziamento del progetto V.A.I. rappresentano un importante riconoscimento per il Comune di Montefredane e per il lavoro che stiamo portando avanti nel campo dell’accoglienza e dell’integrazione. Con questo progetto vogliamo offrire ai giovani una reale possibilità di costruire il proprio futuro in Italia, fornendo strumenti concreti per il loro inserimento nella società e nel mondo del lavoro”, ha dichiarato il Sindaco di Montefredane, Ciro Aquino.

Grazie alle risorse ottenute, il Comune potrà attuare azioni mirate che rispondano ai bisogni di questi giovani, rafforzando il modello di accoglienza e integrazione territoriale.