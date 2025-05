Lite per motivi di viabilita’ a Via De Concilii: identificati tutti i coinvolti

AVELLINO- Gli agenti della Volanti di Via Palatucci hanno identificato tutti i soggetti coinvolti nella lite, degenerata in una aggressione ai danni di uno dei due automobilisti che avevano litigato per una vettura parcheggiata in doppia fila. Fortunatamente, a quanto risulta, non sarebbe stato coinvolto nessun bambino in bici. Anche se all’interno di una delle due vetture c’era una bambina. La vicenda riguarda due automobilisti che avevano avuto un alterco per le due vetture parcheggiate, una delle quali in seconda fila avrebbe impedito all’altra vettura di uscire,quando poi si era rimessa in marcia a bloccarla, salendo sul parabrezza e iniziando a colpire la vettura con pugni e calci sarebbe stato l’autista della vettura rimasta bloccata dal parcheggio. E’ stato lui ad avere la peggio, visto che poco dopo sul posto sono giunti altri tre soggetti, verosimilmente conoscenti o parenti del proprietario della vettura che aveva bloccato, iniziando a colpirlo. A porre fine alla lite degenerata ci hanno pensato gli agenti di Via Palatucci. Tutti sarebbero stati condotti in Questura. Un episodio ricostruito in poco tempo dagli agenti della Volanti, anche attraverso le telecamere. Una doppia scena di violenza in pieno centro cittadino che non restera’ senza conseguenze per gli autori. I quattro venuti allo scontro infatti saranno denunciati per rissa.